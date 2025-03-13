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В Германии сообщили, что США обсуждают с Россией покупку «Северных потоков»

Correctiv: США обсуждают с Россией и Германией покупку «Северных потоков»
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Arnd Wiegmann/Reuters

США ведут переговоры с Россией и Германией о покупке «Северных потоков» и другой энергетической инфраструктуры для восстановления поставок российских энергоносителей в Европу после окончания войны на Украине. Об этом сообщает немецкое издание Correctiv.

По данным источника, обсуждения продолжаются уже несколько месяцев. Кроме «Северных потоков», американская сторона интересуется дочерней компанией «Роснефти» в Германии, владеющей 54% акций нефтеперерабатывающего завода в Шведте, который получает нефть по трубопроводу «Дружба», а также меньшими долями в южногерманских НПЗ Bayernoil и Miro.

До этого немецкая газета Bild писала, что правительство Германии ищет способ, который позволит не допустить запуска газопровода «Северный поток — 2» на фоне вероятных договоренностей между Россией и США.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция предположили, что это могла быть целенаправленная диверсия.

В свою очередь оператор «Северного потока» Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах масштабны и сроки ремонта оценить невозможно. Генеральная прокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

Ранее в Европе заявили о попытках скрыть причастность США к подрыву «Северных потоков».

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