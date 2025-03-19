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Стоимость фьючерса на золото обновила исторический максимум

ТАСС: стоимость фьючерса на золото на Comex поднялась выше $3050
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Depositphotos

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в апреле на нью-йоркской бирже Comex обновила исторический максимум. Об этом сообщает ТАСС.

Драгоценный металл впервые достиг цены $3050,4 за тройскую унцию по состоянию на 8:38 мск, 19 марта. Прирост составил 0,32%, отметило агентство.

Спустя 20 минут стоимость золота возобновила рост и достигла $3052,4 (+0,38%) после недолгого замедления подъема.

В последний раз стоимость фьючерса на золото обновила исторический максимум 13 марта. Тогда драгметалл впервые достиг цены $3001,5 за тройскую унцию.

20 февраля сообщалось, что стоимость фьючерса на золото с поставкой в апреле на бирже Comex поднималась выше $2970 за тройскую унцию, также обновив исторический максимум.

До этого финансист Сергей Кикевич обратил внимание россиян на золото, если они хотят обеспечить получение доходов в старости. По его словам, тремя наиболее эффективными способами для этого являются вложения в недвижимость, программа долгосрочных сбережений и брокерский счет.

Ранее эксперт объяснил, как «пропажа» золота в хранилище США повлияет на экономику.

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