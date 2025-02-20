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Стоимость фьючерса на золото обновила исторический максимум

Стоимость фьючерса на золото на Comex поднялась выше $2970 за тройскую унцию
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Павел Лисицын/РИА Новости

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в апреле 2025 года на бирже Comex поднялась выше $2970 за тройскую унцию, обновив исторический максимум. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торговой площадки.

По состоянию на 10:37 мск стоимость драгоценного металла составляла $2973 за тройскую унцию, поднявшись на 1,26%. К 11:07 мск рост цены замедлился до $2 971,6 за унцию.

11 февраля стоимость фьючерса на золото обновила исторический максимум, поднявшись до $2 953,2 за тройскую унцию.

10 февраля финансист Сергей Кикевич обратил внимание россиян на золото, если они хотят обеспечить получение доходов в старости. По его словам, тремя наиболее эффективными способами для этого являются вложения в недвижимость, программа долгосрочных сбережений и брокерский счет. По мнению эксперта, инвестиционный портфель лучше диверсифицировать портфель на российские акции, облигации и золото. Также он призвал не забывать о традиционно наиболее распространенном и простом способе — вложении денег в недвижимость. Квартиру можно продать в любой момент, сдавать и получать деньги – все это будет защитой от инфляции в старости.

Ранее эксперт объяснил, как «пропажа» золота в хранилище США повлияет на экономику.

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