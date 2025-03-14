Стоимость фьючерса на золото обновила исторический максимум

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в апреле на нью-йоркской бирже Comex обновила исторический максимум. Об этом пишет ТАСС.

Драгметалл впервые достиг цены $3001,5 за тройскую унцию по состоянию на 23:59 мск. Прирост составил 1,86%, отметило агентство.

20 февраля сообщалось, что стоимость фьючерса на золото с поставкой в апреле на бирже Comex поднималась выше $2970 за тройскую унцию, также обновив исторический максимум.

До этого финансист Сергей Кикевич обратил внимание россиян на золото, если они хотят обеспечить получение доходов в старости. По его словам, тремя наиболее эффективными способами для этого являются вложения в недвижимость, программа долгосрочных сбережений и брокерский счет. По мнению эксперта, инвестиционный портфель лучше диверсифицировать на российские акции, облигации и золото. Также он призвал не забывать о традиционно наиболее распространенном и простом способе — вложении денег в недвижимость. Квартиру можно продать в любой момент, сдавать и получать деньги — все это будет защитой от инфляции в старости.

Ранее эксперт объяснил, как «пропажа» золота в хранилище США повлияет на экономику.