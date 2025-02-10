Россиянам назвали эффективные способы обеспечить себе доходы в старости

Россияне при желании могут обеспечить получение доходов в старости. Тремя наиболее эффективными способами для этого являются инвестиции в недвижимость, программа долгосрочных сбережений и брокерский счет, рассказал RT финансовый советник, директор проекта «Рост сбережений» Сергей Кикевич.

Программа досрочных сбережений стала доступна россиянам недавно, причем создавалась она как раз для того, чтобы жители могли обеспечить себе спокойную старость. В том числе предусматривает этот вариант софинансирование со стороны государства и налоговые вычеты, что повышает привлекательность в глазах россиян, считает Кикевич. Однако доходность у такой программы не очень высокая, напомнил он.

«Есть также возможность открытия собственного брокерского счета. Там тоже есть приличные льготы в виде налоговых вычетов, и там гораздо больше инструментов доступно», — посоветовал финансист.

В идеале лучше диверсифицировать портфель на российские акции, облигации, золото в рамках одного счета, считает эксперт. Также он призвал не забывать о традиционно наиболее распространенном и простом способе – вложении денег в недвижимость. Квартиру можно продать в любой момент, сдавать и получать деньги – все это будет защитой от инфляции в старости.

«Самый плохой рецепт — это вообще ничего не делать», — заключил финансовый эксперт.

Напомним, также россиянам советуют получать пенсию не наличными, а на накопительный счет в банке с ежедневным начислением процентов на остаток – это, по мнению специалистов, поможет защитить пенсию от инфляции.

Жителям РФ ранее рассказали, как получить пенсию выше средней.