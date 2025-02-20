Эксперт объяснил, как «пропажа» золота в хранилище США повлияет на экономику

В США решили провести аудит крупнейшего золотохранилища в Форт-Ноксе после появления сообщений о том, что его там может не быть. В частности, на это намекнул глава Департамента госэффективности (DOGE) США Илон Маск. Если «пропажа» золота подтвердится, то американский минфин станет беднее, однако глобально ничего страшного не будет, объяснил финансовый аналитик Александр Разуваев в беседе с Tsargrad.tv.

По мнению специалиста, предполагаемое исчезновение золота в Форт-Ноксе на экономику особого влияния не окажет, в том числе не отразится на доверии к доллару. Он предположил, что при необходимости Вашингтон может пойти на создание новой валюты для Канады, Штатов и Мексики, чтобы списать под нее долги.

«Что там нет золота, об этом на форумах писали еще лет 15 назад, когда был кризис Lehman Brothers. Прямо так и писали на западных форумах, что нет золота и будет новая валюта. <…> Я не удивлюсь, если мы много всего интересного узнаем» , — заявил Разуваев.

Он назвал это интересной темой, подчеркнув, что мир не в первый раз задается вопросом, есть ли у США золотые резервы, о которых официально объявлено. Однако подобное «выкрывание гнойников» будет болезненным для Штатов, так как очень важно, насколько отчетность соответствует реальным делам в американских компаниях.

Эксперт также напомнил, что монетарный запас золота есть и у России. Хранится он в Москве, Казани и Петербурге, и, по его словам, очень хорошо охраняется, поэтому за него можно не переживать.

Напомним, на днях Илон Маск дал понять, что проверит хранилище американского золотого запаса на военной базе Форт-Нокс в штате Кентукки. Он подчеркнул, что это собственность американского народа и выразил надежду, что золото еще там.

Ранее был составлен топ-10 стран с самыми большими запасами золота.