Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперт объяснил, как «пропажа» золота в хранилище США повлияет на экономику

Аналитик Разуваев: пропажа золота в хранилище США обеднит американский минфин
close
Michael Dalder/Reuters

В США решили провести аудит крупнейшего золотохранилища в Форт-Ноксе после появления сообщений о том, что его там может не быть. В частности, на это намекнул глава Департамента госэффективности (DOGE) США Илон Маск. Если «пропажа» золота подтвердится, то американский минфин станет беднее, однако глобально ничего страшного не будет, объяснил финансовый аналитик Александр Разуваев в беседе с Tsargrad.tv.

По мнению специалиста, предполагаемое исчезновение золота в Форт-Ноксе на экономику особого влияния не окажет, в том числе не отразится на доверии к доллару. Он предположил, что при необходимости Вашингтон может пойти на создание новой валюты для Канады, Штатов и Мексики, чтобы списать под нее долги.

«Что там нет золота, об этом на форумах писали еще лет 15 назад, когда был кризис Lehman Brothers. Прямо так и писали на западных форумах, что нет золота и будет новая валюта. <…> Я не удивлюсь, если мы много всего интересного узнаем» , — заявил Разуваев.

Он назвал это интересной темой, подчеркнув, что мир не в первый раз задается вопросом, есть ли у США золотые резервы, о которых официально объявлено. Однако подобное «выкрывание гнойников» будет болезненным для Штатов, так как очень важно, насколько отчетность соответствует реальным делам в американских компаниях.

Эксперт также напомнил, что монетарный запас золота есть и у России. Хранится он в Москве, Казани и Петербурге, и, по его словам, очень хорошо охраняется, поэтому за него можно не переживать.

Напомним, на днях Илон Маск дал понять, что проверит хранилище американского золотого запаса на военной базе Форт-Нокс в штате Кентукки. Он подчеркнул, что это собственность американского народа и выразил надежду, что золото еще там.

Ранее был составлен топ-10 стран с самыми большими запасами золота.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами