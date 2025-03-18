Путин рассказал об экономическом соперничестве в мире

Новая спираль экономического соперничества раскручивается в мире, глобальная конкурентная борьба обострилась, заявил президент России Владимир Путин в рамках выступления съезда Российского союза промышленников и предпринимателей. Видеотрансляция ведется на сайте РСПП.
По его словам, глобальная конкурентная борьба обострилась, она приобретает изощренный и непримиримый характер.
В нынешних условиях «неловко вспоминать» про нормы и правила Всемирной торговой организации, которые когда-то активно продвигались Западом, считает Путин.
Он добавил, что подобные правила продвигались в то время, когда были выгодны государствам Запада, а когда стали невыгодны — ситуация начала меняться.
На открытии ежегодного съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Путин также заявил, что власти РФ добьются нужного результата в экономике страны.
По словам главы государства, российский бизнес научился работать в условиях санкций Запада и наладил альтернативное сотрудничество с зарубежными партнерами.
Ранее были названы главные риски для кошельков россиян.