Путин рассказал об экономическом соперничестве в мире

Новая спираль экономического соперничества раскручивается в мире, глобальная конкурентная борьба обострилась, заявил президент России Владимир Путин в рамках выступления съезда Российского союза промышленников и предпринимателей. Видеотрансляция ведется на сайте РСПП.

По его словам, глобальная конкурентная борьба обострилась, она приобретает изощренный и непримиримый характер.

В нынешних условиях «неловко вспоминать» про нормы и правила Всемирной торговой организации, которые когда-то активно продвигались Западом, считает Путин.

Он добавил, что подобные правила продвигались в то время, когда были выгодны государствам Запада, а когда стали невыгодны — ситуация начала меняться.

На открытии ежегодного съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Путин также заявил, что власти РФ добьются нужного результата в экономике страны.

По словам главы государства, российский бизнес научился работать в условиях санкций Запада и наладил альтернативное сотрудничество с зарубежными партнерами.

Ранее были названы главные риски для кошельков россиян.