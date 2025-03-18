Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин заявил, что российские власти добьются нужного результата в экономике

Путин: РФ добьется нужного результата в экономике
close
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент России Владимир Путин на открытии ежегодного съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) заявил, что власти РФ добьются нужного результата в экономике страны. Трансляция велась на сайте РСПП.

В ходе мероприятия Путин сказал, что сейчас нужно действовать очень-очень аккуратно в вопросе «охлаждения» экономики. При этом глава государства предложил не поднимать дискуссию о рисках «переохлаждения», поскольку иначе встреча может затянуться до ночи.

«Надеюсь, что мы пойдем по тому пути, аккуратно пойдем и добьемся нужного нам результата», — добавил.

До этого Путин потребовал сдержать рост цен в стране. По его словам, «необходимо сдержать инфляцию, обеспечить низкую безработицу».

Вице-премьер Александр Новак заявлял, что рост цен по итогам 2024 года в России составил 9,5%, превысив таким образом прогнозные показатели. А инфляция по продовольственным товарам и вовсе оказалась выше — 11,1%. По его словам, сейчас национальная экономика пребывает в фазе управляемого охлаждения.

Ранее были названы главные риски для кошельков россиян.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами