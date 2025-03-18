Путин заявил, что российские власти добьются нужного результата в экономике

Президент России Владимир Путин на открытии ежегодного съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) заявил, что власти РФ добьются нужного результата в экономике страны. Трансляция велась на сайте РСПП.

В ходе мероприятия Путин сказал, что сейчас нужно действовать очень-очень аккуратно в вопросе «охлаждения» экономики. При этом глава государства предложил не поднимать дискуссию о рисках «переохлаждения», поскольку иначе встреча может затянуться до ночи.

«Надеюсь, что мы пойдем по тому пути, аккуратно пойдем и добьемся нужного нам результата», — добавил.

До этого Путин потребовал сдержать рост цен в стране. По его словам, «необходимо сдержать инфляцию, обеспечить низкую безработицу».

Вице-премьер Александр Новак заявлял, что рост цен по итогам 2024 года в России составил 9,5%, превысив таким образом прогнозные показатели. А инфляция по продовольственным товарам и вовсе оказалась выше — 11,1%. По его словам, сейчас национальная экономика пребывает в фазе управляемого охлаждения.

Ранее были названы главные риски для кошельков россиян.