Путин призвал не доводить ситуацию в экономике до состояния «криокамеры»

В вопросе охлаждения экономики необходимо действовать аккуратно, чтобы не довести ее до состояния «криокамеры». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

«Вот сейчас говорили об охлаждении экономики. Здесь, конечно же, надо действовать очень аккуратно», — отметил глава государства.

При этом он добавил, что избежать охлаждения экономики России полностью не удастся. Президент напомнил, что об этом говорило и правительство России, и Центробанк. Однако надо действовать так, чтобы не допустить ее излишнего охлаждения, «потихонечку».

«Газета.Ru» вела прямую трансляцию со съезда РСПП.

До этого министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Российская Федерация переросла стадию развивающейся экономики и вошла в список стран с высоким уровнем доходов.

Ранее Решетников назвал главную задачу для развития экономики России.