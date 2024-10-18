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Силуанов заявил, что Россия переросла стадию развивающейся экономики

Силуанов: Россия вошла в клуб стран с высоким уровнем доходов

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия переросла стадию развивающейся экономики и вошла в клуб стран с высоким уровнем доходов. Его слова передает РИА Новости.

Исходя из тех цифр, которые есть, РФ давно опережает многие страны, в частности из постсоветского лагеря, которые считаются развитыми, отметил глава Минфина.

«Россия — это страна с уже сформировавшейся экономикой, доходами и, мне кажется, что вообще-то надо пересмотреть все эти развивающиеся, развитые», — заключил он.

Весной Всемирный банк опубликовал отчет, согласно которому Россия еще в 2021 году стала четвертой экономикой мира по паритету покупательной способности. Три года назад РФ с долей 3,8% от мирового ВВП прошла в рейтинге ведущих экономик мира Японию (3,7%) и Германию (3,4%).

Ранее Всемирный банк улучшил прогноз для российской экономики на 2024 год.

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