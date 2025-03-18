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В Казахстане заявили о резком сокращении импорта российской пшеницы

Таможня Казахстана сообщила о сокращении поставок пшеницы из РФ почти в 50 раз
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Валерий Морев/РИА Новости

Поставки пшеницы из России в Казахстан в январе текущего года сократились почти в 50 раз. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные таможни республики.

В начале 2025-го объем импорта российской пшеницы в Казахстан составлял 4,3 тыс. тонн, при этом год назад показатель был 204 тыс. тонн. Кроме того, в 62 раза сократились поставки проса и гречихи.

Также таможня сообщила о снижении импорта кукурузы — в 12,5 раза, овса — в 21 раз, ячменя — в семь раз, риса — в 1,5 раза. Поставки ржи возросли в семь раз — до 2,2 тыс. тонн.

6 марта российский лидер Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонной беседы обсудили совместные проекты в энергетической и торгово-экономической сферах. Главы государств рассмотрели перспективы развития двустороннего взаимодействия, включая проекты России и Казахстана в энергетической и торгово-экономической сферах.

В конце ноября 2024 года Путин заявил, что Казахстан является стратегическим партнером и надежным союзником России. Он подчеркнул, что у Астаны и Москвы «есть желание искать решения сложных вопросов в двусторонних отношениях, и они находятся».

Ранее Путин раскрыл объем инвестиций из РФ в экономику Казахстана.

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