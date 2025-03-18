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Белоруссия и Россия обсудили вопросы Минска по нефти и газу

Лукашенко: Путин поручил решить имеющиеся у Белоруссии вопросы по нефти и газу
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Сергей Бобылев/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ходе визита в Москву президент России Владимир Путин поручил снять нерешенные в белорусско-российских отношениях вопросы по нефти и газу. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, все вопросы были обсуждены в рамках встречи с Путиным в формате один на один, а также в широком составе.

Лукашенко подчеркнул, что также планируется доработать вопросы переработки нефти, а также выработать формулу ценообразования.

Президент Белоруссии подчеркнул, что Минск экспортировал в Россию товаров меньше, чем в прошлом году, что серьезно настораживает.

До этого пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила, что во время визита в Россию президент Белоруссии много общается неформально с Путиным.

15 марта президенты России, Белоруссии и Таджикистана Владимир Путин, Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон провели неформальную встречу в российской столице. В ходе нее они связались по телефону с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Политики обсудили актуальные вопросы межгосударственного сотрудничества и договорились встретиться в Москве 9 мая.

Ранее Лукашенко назвал упущенным время создания единой валюты России и Белоруссии.

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