РБК узнал о новом поручении Путина по деприватизации

Президент России Владимир Путин по итогам встречи с бизнесом 16 декабря 2024 года поручил правительству и уполномоченным ведомствам до 1 апреля текущего года рассмотреть вопрос о порядке исчисления срока исковой давности при оспаривании сделок приватизации. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый со списком поручений.

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в начале декабря сообщал, что бизнес планирует обсудить на встрече с главой государства защиту активов, приватизированных в конце прошлого века. РСПП также готовило поправки, которые бы позволили защитить права порядочных собственников от деприватизации.

По данным РБК, поручение Путина должно быть выполнено от 31 октября прошлого года. Тогда Конституционный суд рассматривал вопрос о сроках давности по делам об имуществе, полученном в результате коррупционных нарушений. КС решил, что сроков давности по таким делам быть не должно.

Ранее экс-владельцы «Арианта» проиграли в суде дело о приватизации.