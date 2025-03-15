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Владельцам приватизированного жилья рассказали о новациях в 2025 году

Доцент Осянин: владельцев приватизированного жилья ждут изменения в законах
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miroha141/Shutterstock/FOTODOM

В текущем году собственников приватизированного жилья ждут изменения в законодательстве, которые затронут права пожизненных жильцов и сделок с недвижимостью. Об этом в беседе с агентством «Прайм» заявил доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Осянин.

Так, по его словам, с 1 сентября в ЕГРН необходимо будет вносить информацию о жильцах, имеющих право пожизненного проживания. Делается это в добровольном порядке, однако нужно согласие собственника и самого жильца.

Эксперт также сказал, что для проведения любых сделок с недвижимостью понадобится нотариально заверенное согласие всех жильцов с правом «вечного пользования». Это влечет за собой определенные сложности при оформлении ипотеки.

При сносе аварийного жилья альтернативу предоставляют всем членам семьи собственника, а не только собственнику. Для этого нужно, чтобы это было их единственное жилье, и они обладали статусом нуждающихся, продолжил доцент.

«В связи с нововведением лучше заранее проверить наличие жильцов с особыми правами, подготовить необходимые документы, посоветоваться с юристами и заложить финансовую базу под операции с недвижимостью», — добавил он.

До этого один из соавторов Гражданского кодекса России Евгений Суханов заявил, что сроки давности дел о приватизации определяются правилами исковой давности, изложенными в ст. 181 ГК РФ.

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