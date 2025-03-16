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Стало известно о планах Японии вложить €1 млрд в проект выплавки редкоземельных металлов

NHK: Япония хочет вложить €1 млрд в проект по выплавке металлов во Франции
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Reuters

Правительство Японии планирует вложить около €1 млрд (около 93 млрд рублей) в проект по выплавке редкоземельных металлов на территории Франции. Об этом сообщил телеканал NHK со ссылкой на источники.

По данным канала, в рамках проекта планируется создание совместной компании, которая будет задействована в выплавке металлов. Холдинг может состоять из французской Carester, японской JOGMEC, а также газовой компании Iwatani Sangyo.

Ожидается, что инициатива будет реализована через два года.

8 марта газета The Financial Times сообщила, что США обсуждают возможность заключения соглашения о добыче редкоземельных металлов в Демократической Республике Конго (ДРК). Один из собеседников издания заявил, что Вашингтон открыт для обсуждения соглашений с ДРК в этой сфере.

25 февраля президент России Владимир Путин сообщил о готовности возобновить поставки алюминия на рынок США. По его мнению, это могло бы стабилизировать мировые цены. Также, по словам главы государства, что Россия готова пригласить иностранных партнеров, в том числе американцев, сотрудничать по редкоземельным металлам на территории Донбасса и Новороссии.

Ранее Трамп анонсировал историческое решение по редкоземельным металлам.

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