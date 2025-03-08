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США намерены заключить сделку по редкоземельным металлам с одной из стран Африки

FT: США рассчитывают заключить сделку по редкоземельным металлам с ДР Конго
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Unsplash

США обсуждают возможность заключения соглашения о добыче редкоземельных металлов в Демократической Республике Конго (ДРК). Об этом сообщает газета The Financial Times (FT) со ссылкой на источники в американском госдепартаменте.

Отмечается, что ДРК обладает большой долей критически важных ресурсов, необходимых для современных технологий. Один из собеседников издания заявил, что Соединенные Штаты открыты для обсуждения соглашений с ДРК в этой сфере. По его словам, потенциальная сделка между двумя странами поможет создать высококвалифицированные рабочие места и интегрировать ДРК в глобальные и региональные цепочки поставок.

Ожидается, что США начнут подготовку конголезских вооруженных сил, если американским компаниям позволят добывать редкоземельные металлы в африканской стране.

В начале февраля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон заинтересован в получении редкоземельных металлов с территории Украины. Ожидалось, что соответствующее соглашение будет подписано 28 февраля, однако в тот день в Белом доме между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским произошла перепалка, подписание сделки сорвалось.

Ранее в США заявили, что предупреждали Зеленского о последствиях срыва сделки по недрам.

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