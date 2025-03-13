Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Reuters: в РФ идут консультации о санкциях, которые нужно снять в первую очередь

Reuters: Минпромторг попросил бизнес РФ перечислить самые болезненные санкции
close
Amani A/Shutterstock/FOTODOM

Минпромторг РФ попросил российские компании рассказать о наиболее болезненных санкциях, которые стоило бы снять в первую очередь. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Среди наиболее обременительных — ограничения трансграничных платежей, расчетов в долларах и санкции в отношении энергетического сектора. Отмечается, что игроки российского рынка считают наиболее вероятной отмену вторичных санкций против третьих стран, если США вдруг решат смягчить санкционный режим.

8 марта агентство Reuters сообщало, что Белый дом поручил минфину изучить варианты снятия санкций против энергетического сектора России на фоне предстоящих переговоров президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина. При этом уточнялось, что Вашингтон также обсуждает возможность ужесточения санкционного давления, увязывая его с ходом конфликта.

До этого Американская торговая палата в России (AmCham Russia) предложила снять санкции со сфер авиации, банков и возобновить экспорт предметов роскоши. Отмечалось, что по этому вопросу AmCham Russia объединяет усилия с Франко-Российской торгово-промышленной палатой.

Ранее Песков прокомментировал возможность введения новых санкций против РФ.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами