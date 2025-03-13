Reuters: в РФ идут консультации о санкциях, которые нужно снять в первую очередь

Минпромторг РФ попросил российские компании рассказать о наиболее болезненных санкциях, которые стоило бы снять в первую очередь. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Среди наиболее обременительных — ограничения трансграничных платежей, расчетов в долларах и санкции в отношении энергетического сектора. Отмечается, что игроки российского рынка считают наиболее вероятной отмену вторичных санкций против третьих стран, если США вдруг решат смягчить санкционный режим.

8 марта агентство Reuters сообщало, что Белый дом поручил минфину изучить варианты снятия санкций против энергетического сектора России на фоне предстоящих переговоров президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина. При этом уточнялось, что Вашингтон также обсуждает возможность ужесточения санкционного давления, увязывая его с ходом конфликта.

До этого Американская торговая палата в России (AmCham Russia) предложила снять санкции со сфер авиации, банков и возобновить экспорт предметов роскоши. Отмечалось, что по этому вопросу AmCham Russia объединяет усилия с Франко-Российской торгово-промышленной палатой.

Ранее Песков прокомментировал возможность введения новых санкций против РФ.