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Активы «Главпродукта» арестовали

В Москве суд по заявлению Генпрокуратуры арестовал активы «Главпродукта»
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Shutterstock

Арбитражный суд Москвы по заявлению Генеральной прокуратуры России арестовал денежные средства и движимое имущество холдинга «Главпродукт», а также его бенефициара Леонида Смирнова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебное определение.

Согласно решению суда, арест не распространяется на 80% ежемесячной заработной платы Смирнова. Деньги «Главпродукта» арестованы за исключением средств для расчетов с поставщиками, банками по кредитным договорам, выплаты зарплаты работникам и уплаты налогов. Под арест также попали принадлежащие холдингу ценные бумаги.

6 марта стало известно, что Генпрокуратура РФ подала иск к американской компании Universal Beverage Company, которая владеет «Главпродуктом».

Как сообщало РИА Новости со ссылкой на исковое заявление, ответчики с 2022 по 2024 год незаконно перевели в американский JP Morgan Chase Bank N.A. со счетов ряда юридических лиц холдинга порядка 1,4 млрд рублей. Таким образом они нарушили антисанкционные указы президента России Владимира Путина.

В октябре 2024 года лидер РФ передал во временное управление Росимущества активы производителя консервов «Главпродукта». Изменения внесены в список имущества компании и ценных бумаг. В частности, в перечень добавили 100% долей в ООО «Балтийский консервный завод», в ООО «Главпродукт-патент», в ООО «Промсельхозинвест» и другие связанные между собой компании.

«Главпродукт» — один из крупнейших в России производителей мясных, молочных, овощных и рыбных консервов.

Ранее владелец «Главпродукта» назвал незаконной передачу активов Росимуществу.

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