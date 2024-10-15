Компании АО «Главпродукт» перешли во временное госуправление

Президент РФ Владимир Путин передал во временное управление Росимущества активы производителя консервов «Главпродукта». Об этом говорится в указе, который опубликован на портале правовой информации.

Документ вносит изменения в список имущества компании и ценных бумаг. В частности, в перечень добавили 100% долей в ООО «Балтийский консервный завод», в ООО «Главпродукт-патент», в ООО «Промсельхозинвест» и другие связанные между собой компании.

Два года назад полиция начала проверку по статье о клевете против производителя консервов «Главпродукт». В заявлении в УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве говорится, что руководитель отдела федеральных сетей «Главпродукта» Вячеслав Маркин распространяет недостоверные и порочащие сведения, о том, что якобы «Курганский мясокомбинат «Стандарт» незаконно производит и поставляет в торговые сети контрафактную продукцию с использованием товарного знака «Семейный запас».

Ранее в тройке самых дорогих компаний мира произошла перестановка.