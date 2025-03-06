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Генпрокуратура России подала иск к владельцу «Главпродукта»

Генпрокуратура подала иск к американской компании Universal Beverage Company
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ГЛАВПРОДУКТ

Генеральная прокуратура России подала иск к американской компании Universal Beverage Company, которая владеет холдингом. Об этом следует из картотеки арбитражных дел.

Среди ответчиков также указан бенефициар холдинга Леонид Смирнов. Известно, что арбитражный суд Москвы уже принял иск к рассмотрению, но его суть и основания пока неизвестны.

В октябре 2024 года президент России Владимир Путин передал во временное управление Росимущества активы производителя консервов «Главпродукта». Изменения внесены в список имущества компании и ценных бумаг. В частности, в перечень добавили 100% долей в ООО «Балтийский консервный завод», в ООО «Главпродукт-патент», в ООО «Промсельхозинвест» и другие связанные между собой компании.

«Главпродукт» — один из крупнейших в России производителей мясных, молочных, овощных и рыбных консервов.

Ранее владелец «Главпродукта» назвал незаконной передачу активов Росимуществу.

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