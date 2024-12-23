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Владелец «Главпродукта» назвал незаконной передачу активов Росимуществу

Президент UBC Смирнов назвал незаконной смену собственников «Главпродукта»
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ГЛАВПРОДУКТ

Американская корпорация Universal Beverage Company (UBC) пожаловалась на незаконную смену владельца ее предприятия «Главпродукт», которое было передано во временное управление Росимущества. С соответствующим заявлением на имя руководителя администрации президента РФ Антона Вайно обратился президент UBC и акционер компании-производителя консервов Леонид Смирнов, пишет РБК со ссылкой на письмо.

В тексте отмечается, что действия временных управляющих противоречат указу президента РФ Владимира Путина, в котором подчеркивается, что собственники при временном управлении не меняются.

По словам Смирнова, корпорация узнала о передаче «Главпродукта» Росимуществу из прессы и соответствующего президентского постановления. При этом риски для обеспечения продовольственной безопасности отсутствовали: компания не делала заявлений о планах ухода с российского рынка, не закрывала предприятия, не сокращала объемов производства и сохраняла инвестиции в страну. Топ-менеджер отметил, что UBC ориентировалась на слова Путина о том, что отношение к зарубежным компаниям, принявшим решение остаться в России, будет таким же, как и к своим.

Смирнов добавил, что с ним никто не связывался для объяснения причины смены собственника, которая, по его мнению, «не соответствует указу президента страны». Он назвал ситуацию с передачей активов тревожным сигналом для иностранных инвесторов.

В октябре Путин передал во временное управление Росимущества активы производителя консервов «Главпродукта». Изменения внесены в список имущества компании и ценных бумаг. В частности, в перечень добавили 100% долей в ООО «Балтийский консервный завод», в ООО «Главпродукт-патент», в ООО «Промсельхозинвест» и другие связанные между собой компании.

Ранее Росимущество потребовало изъятия объектов на бывшем заводе Heineken.

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