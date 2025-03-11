Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Финансист раскрыл, подешевеет ли доллар в случае ослабления санкций США

Финансист Беляев: доллар не подешевеет в случае ослабления санкций США
close
LariBat/Shutterstock/FOTODOM

Даже если Запад снимет часть санкций, ждать серьезного укрепления рубля по отношению к доллару США не стоит. Такое мнение в интервью «Ридусу» высказал финансовый аналитик Михаил Беляев.

«Бессмысленны разговоры, что доллар в России станет намного дешевле, когда санкционная удавка будет ослаблена. Курс рубля зависит не от санкций, цен на нефть и прочих поверхностных вещей, а от общего состояния экономики», — отметил эксперт.

Он напомнил, что, согласно прогнозу Банка России, рост экономики страны в 2025 году составит 1-2%. В такие периоды, по его словам, невозможно укрепление рубля.

11 марта курс доллара на межбанковском рынке опустился ниже 85 рублей впервые с 26 февраля. Об этом свидетельствуют данные площадки «Финам».

По данным на 12:25 мск, курс доллара снижался на 1,87% — до 86 рублей. К 12:44 мск американская валюта ускорила снижение и находилась на уровне 85,975 рубля (-1,9%). В тот же момент курс евро упал на 1,1%, достигнув отметки 93,916 рубля.

До этого сообщалось, что США рассматривают возможность быстрого смягчения санкций против российского энергетического сектора в случае прекращения боевых действий на Украине. По данным Reuters, Белый дом поручил минфину изучить варианты снятия ограничений на фоне предстоящих переговоров президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина.

Ранее президенту Словакии передали петицию об отмене санкций против России.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами