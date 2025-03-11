Внебиржевой курс доллара опустился ниже 85 рублей впервые с 26 февраля

Курс доллара на межбанковском рынке опустился ниже 85 рублей впервые с 26 февраля. Об этом свидетельствуют данные площадки «Финам».

По данным на 12:25 мск, курс доллара снижался на 1,87% - до 86 рублей. К 12:44 мск американская валюта ускорила снижение и находилась на уровне 85,975 рубля (-1,9%).

В тот же момент курс евро на российском межбанковском рынке упал на 1,1%, достигнув отметки 93,916 рубля.

10 марта Центральный Банк России скорректировал курсы иностранных валют, снизив их на почти один рубль.

Директор департамента операций на финансовых рынках Банка Русский Стандарт Максим Тимошенко ранее спрогнозировал курс доллара на этой неделе. По его словам, американская валюта будет стоить 88-90 рублей, а евро — 96-98 рублей.

10 марта доллар стоил 88,8 рубля по данным на 11:04 мск, а евро — 96,1 рубля.

Ранее были спрогнозированы курсы доллара, евро и юаня на апрель.