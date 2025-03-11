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Президенту Словакии передали петицию об отмене санкций против России

Активисты передали президенту Словакии петицию об отмене санкций против России
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Depositphotos

Председатель словацкого гражданского объединения «Брат за брата» Матуш Алекса подтвердил передачу президенту Словакии петиции с требованием проведения референдума об отмене санкций против России. Об этом сообщает РИА Новости.

Собранные более чем 450 тысячами граждан подписи, значительно превышающие необходимый для инициации референдума порог в 350 тысяч, были переданы в канцелярию президента. Алекса подчеркнул, что инициатива продиктована стремлением словацкого народа к экономической стабильности и доступным ценам на сырье, отметив, что нынешняя ситуация негативно влияет на торговые отношения, существовавшие до введения санкций.

Он выразил благодарность всем участникам кампании и напомнил, что подписи еще пройдут проверку на подлинность со стороны компетентных государственных органов Словакии. Алекса акцентировал внимание на том, что словацкий народ устал от политических игр и заинтересован в восстановлении нормальной экономической жизни.

3 марта агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что Белый дом поручил Госдепартаменту США и министерству финансов подготовить перечень антироссийских санкций, которые могут быть смягчены в ходе переговоров Вашингтона и Москвы.

Ранее постпреды Евросоюза не смогли согласовать продление персональных санкций против РФ.

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