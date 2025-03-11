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В Турции высказались о смягчении санкций против РФ в банковской сфере

РИА Новости: банки в Турции не получали указаний по смягчению санкций против РФ
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Murad Sezer/Reuters

Государственные банки в Турции не получали указаний от финансового регулятора страны, касающихся возможного смягчения санкций против РФ в соответствующей сфере. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на неназванного представителя одного из филиалов турецкого банка Ziraat, расположенного в Анкаре.

«Мы должны получить указание от главного органа — Центрального банка [Турции]. Такого указания нет», — сказал источник агентства.

В то же время он выразил надежду, что в скором времени вопрос с взаимодействием Москвы и Анкары в банковской сфере будет решен.

3 марта агентство Reuters сообщило, что администрация США поручила ряду профильных ведомств подготовить список антироссийских санкций, которые могут быть смягчены в рамках переговоров с РФ. В перечень могут попасть рестрикции, касающиеся отдельных компаний и физических лиц в РФ.

Позже журналисты РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в турецкой столице написали, что смягчение американских санкций позитивно бы отразилось на международной торговле. В том числе пересмотр ограничений мог бы способствовать устранению проблем с банковскими переводами.

Ранее в США рассказали о наличии у американского руководства «кнута и пряника» для РФ и Украины.

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