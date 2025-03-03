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СМИ сообщили о плане США по смягчению санкций против России

Reuters: Белый дом изучает планы возможного смягчения санкций в отношении России
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alexkich/Shutterstock/FOTODOM

Администрация президента США Дональда Трампа поручила Госдепартаменту и минфину подготовить перечень антироссийских санкций, которые могут быть смягчены в ходе переговоров с РФ. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источники.

По его информации, ведомства изучают предложения об отмене рестрикций в отношении отдельных компаний и физических лиц, в том числе некоторых российских бизнесменов.

26 февраля Трамп сказал, что Соединенные Штаты могут снять санкции с РФ в будущем, однако соответствующих договоренностей пока нет.

В прошлом месяце госсекретарь США Марко Рубио заявил, что его страна сохранит санкции против России до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о прекращении продолжающегося конфликта на Украине. При этом он отмечал, что санкции придется отменить после окончания конфликта.

Ранее на Западе заявили о бесполезности европейских санкций в случае отмены американских.

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