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Советники Трампа прорабатывают возможное снятие санкций с РФ

Bloomberg: советники Трампа прорабатывают возможное снятие санкций с РФ
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Советники президента США Дональда Трампа уже прорабатывают возможные варианты смягчения санкций, которые были введены против России. Об этом сообщает Bloomberg.

Речь идет в том числе о снятии ограничений потолка цен на российскую нефть.

Президент США Дональд Трамп ранее не согласился со словами журналиста газеты The Washington Post, который заявил, что удары Вооруженных сил РФ по Украине демонстрируют неуважение российского лидера Владимира Путина по отношению к главе Белого дома. 9 марта Трамп заявил, что он имел хорошие отношения с Путиным, несмотря на жесткую позицию по России. Американский лидер пояснил, что жесткость позиции в отношении РФ подтверждают санкции, принятые в его первый срок на посту президента.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что работа по преодолению проблем в отношениях между Россией и Соединенными Штатами, по большому счету, еще даже не начиналась.

Ранее Путин рассказал, какой вариант мира нужен России.

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