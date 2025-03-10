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Лавров рассказал о проблемах в отношениях между Россией и США

Лавров: работа по преодолению проблем между РФ и США еще даже не начата
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Работа по преодолению проблем в отношениях между Россией и Соединенными Штатами, по большому счету, еще даже не начиналась. Об этом в интервью журналу «Новые регионы России» заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

По его словам, новые власти США делают шаги в правильном направлении.

«Мы их ценим, но повторюсь: какие-то глубокомысленные заключения на этой основе делать преждевременно», — заявил Лавров.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что ему проще иметь дело с Россией, чем с Украиной в контексте урегулирования конфликта. Он выразил уверенность, что президент РФ Владимир Путин на самом деле хочет достичь мира, несмотря на то, что у Москвы сейчас на руках «все карты». Также американский президент неоднократно напоминал, что Путин сделал ему комплимент, назвав его гением.

10 марта бывший советник Пентагона, отставной полковник армии США Дуглас Макгрегор заявил, что российская сторона уже обозначила, что она привержена началу переговоров по урегулированию украинского конфликта. По его словам, условия Москвы разумные и обоснованные.

Ранее Путин рассказал, какой вариант мира нужен России.

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