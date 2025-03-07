В России резко сократили производство одного популярного спиртного напитка

РАТК: производство водки в России упало больше чем на 26%

Объем производства водки в России снизился на 26,3%, до 7,6 декалитра по итогам января — февраля, пишет агентство «Интерфакс» со ссылкой на сообщение пресс-службы Росалкогольтабакконтроля (РАТК).

В целом производство спиртных напитков снизилось на 23,4%. Выпуск на коньячных предприятиях упал на 21,2%. Напротив, выпуск виноградных вин повысился на 14,8%, до 5,1 млн декалитров. Также на 16,1% (до 2,4 миллиона декалитров) увеличился выпуск игристых вин.

В первой половине февраля руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики и председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин сообщил, что в российских магазинах возникнет дефицит импортного пива и слабоалкогольных коктейлей в 2025 году. Дефицит слабоалкогольных коктейлей обеспечен, поскольку производство сворачивается ударными темпами, объяснил он.

В конце февраля Шапкин сообщил, что российские игристые вина подорожают на 10% до 8 марта. Среди причин для роста цены он назвал рост акцизов с 1 января на 5% и дефицит бутылок.

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