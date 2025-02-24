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Россиян предупредили о резком подорожании игристых вин

Эксперт по алкоголю Шапкин: российское игристое вино подорожает на 10% до марта
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Depositphotos

Российские игристые вина подорожают на 10% до 8 марта, спрогнозировал для «Газеты.Ru» руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики и председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.

«Наши виноделы уже начали поднимать цены. Во-первых, новые акцизы выросли с 1 января на 5%. Во-вторых, начинается дефицит бутылок. В-третьих, был не очень хороший урожай винограда в Краснодарском крае и ряде других регионов. Хотя основной производитель винограда для шампанского — Дагестан— собрал рекордный урожай, все равно цена растет. Поэтому можно ждать роста цен на российские игристые до 10%. Думаю, до 8 марта цены могут поменяться не на все, но на ряд позиций. Импортное вино тоже подорожает — на 40% до конца 2025 года. Сейчас дораспродаются остатки, закупленные ранее по импорту. В любом случае, если есть желание купить импортное вино, лучше сделать это заранее», — сказал Шапкин.

Средняя цена на российское шампанское в отечественных магазинах сейчас составляет 500-1000 рублей, а импортное — 1-2 тыс. рублей.

Ранее эксперт предсказал дефицит коктейлей и импортного пива.

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