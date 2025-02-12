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Эксперт предсказал дефицит коктейлей и импортного пива

Эксперт по алкоголю Шапкин предрек дефицит коктейлей и импортного пива в России
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SPATEN HAUS Grand

В российских магазинах возникнет дефицит импортного пива и слабоалкогольных коктейлей в 2025 году, спрогнозировал для «Газеты.Ru» руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики и председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.

«Дефицит слабоалкогольных коктейлей обеспечен, поскольку производство сворачивается ударными темпами. Думаю, начнутся наезды и на так называемые пивные напитки со вкусом водки и тому подобную мимикрию. Тем более что уже де-юре есть запрет на вводящие в заблуждение названия напитков. Будет аналогичный дефицит импортного пива. Цены начнут стремительно идти на север (то есть расти из-за импортных пошлин. — «Газета.Ru»), а оборачиваемость снижаться. Многим магазинам от этого станет невыносимо держать чешское и немецкое пиво на полках. Тем более что есть наше «чешское и немецкое», — отметил Шапкин.

По его словам, в январе 2025-го объем производства слабоалкогольных напитков в России составил 1,3% от уровня января 2024 года, падение было в 76,9 раза из-за роста акцизов, ужесточения регулирования, изменения спроса.

В 2024 году средняя цена слабоалкогольного коктейля в России значительно возросла. Если ранее стоимость банки объемом 0,33 л составляла около 80–100 рублей, то после повышения акцизов в мае 2024 года цены увеличились почти вдвое, достигнув 160–190 рублей за банку. К концу года средняя стоимость коктейля достигла 200–250 рублей за банку. Рост цен был обусловлен увеличением акцизов на слабоалкогольные напитки, что привело к снижению их производства и сокращению ассортимента.

В прошлом году в России также наблюдался значительный рост цен на импортное чешское и немецкое пиво. Ранее стоимость таких напитков составляла около 80 рублей за бутылку, однако после увеличения импортных пошлин цены возросли до 300–350 рублей за бутылку. В настоящее время цены на чешское пиво варьируются от 87 до 2749 рублей в зависимости от бренда и объема. Например, пиво «Pilsner Urquell» объемом 0,5 л предлагается по цене 199 рублей. Немецкое пиво также представлено в широком ценовом диапазоне. Например, пиво Spaten, Munchen (объемом 0,5 л) стоит 299 рублей.

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