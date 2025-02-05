Стало известно, сколько можно сэкономить при отказе от алкоголя

Экономист Щербаченко: на алкоголе можно сэкономить 17 тысяч рублей в 2025 году

В среднем россиянин в 2025 году тратит на алкоголь 17 417 рублей в год, сказал «Газете.Ru» доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко.

«Расходы на спиртное складываются из множества небольших трат. В среднем один россиянин за год выпивает 106 бутылок пива, 11 бутылок водки, шесть бутылок вина и четыре бутылки коньяка. Если учесть минимальные розничные цены, то на пиво уходит 9 540 рублей, на водку — 3 839 рублей, на вино — 1 434 рубля, а на коньяк — 2 604 рубля. В сумме это 17 417 рублей», — оценил Щербаченко.

По словам экономиста, если отказаться от алкоголя, сэкономленную сумму разместить на банковском вкладе (ставки доходят до 21,5% годовых, есть несколько предложений под 25% — «Газета.Ru») и получать проценты, можно таким образом погасить часть кредита или позволить себе небольшой отпуск.

По данным опроса ВЦИОМ, с 2020 по 2024 годы число россиян, которые отказались от употребления алкоголя или стали пить меньше спиртных напитков, выросло с 48% до 65%.

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