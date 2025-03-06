Популярный производитель алкоголя назвал меры Канады хуже пошлин

Решение Канады убрать с полок американские спиртные напитки «хуже, чем пошлины», заявил генеральный директор компании Brown-Forman's (производитель Jack Daniel's) Лоусон Уайтинг, пишет агентство Reuters.

По мнению Уайтинга, решение канадских властей стало «непропорциональным ответом» на введение президентом США Дональдом Трампом пошлин на товары из Канады на уровне 25%.

«Я имею в виду, что это хуже, чем пошлины, потому что это буквально отнимает у нас продажи и полностью убирает нашу продукцию с полок», — цитирует его агентство.

Утром 4 марта агентство Bloomberg сообщило, что США вводят пошлины на продукцию из Канады, Китая и Мексики на $1,5 трлн. По информации агентства, Белый дом наложил таможенные пошлины в размере 25% практически на весь импорт из Канады и Мексики. При этом на канадские энергоносители будут действовать пошлины в размере 10%.

После этого в тот же день премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что Соединенные Штаты Америки начали торговую войну против Канады. Канадский премьер уточнил, что в рамках ответных мер Оттава ввела тарифы в размере 25%. Они затронут американские товары общей стоимостью 155 млрд канадских долларов (около $107,4 млрд). Также премьер отметил, что Оттава подала иски об урегулировании споров во Всемирную торговую организацию.

Днем позднее агентство AFP написало, что на территории нескольких провинций Канады в ответ на введенные Соединенными Штатами пошлины на канадские товары запретили продажу американского алкоголя.

Ранее Трюдо предупредил о непростых временах в Канаде.