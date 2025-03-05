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В нескольких канадских провинциях запретили продажу алкоголя из США

AFP: в ряде провинций Канады запретили продажу американского алкоголя
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Global Look Press

На территории нескольких провинций Канады в ответ на введенные Соединенными Штатами пошлины на канадские товары запретили продажу американского алкоголя. Об этом, ссылаясь на Agence France-Presse (AFP), сообщает РИА Новости.

Такие меры были введены в рамках национального ответа на введенные Вашингтоном импортные пошлины. Запрет на продажу американского алкоголя объявлен в провинциях Онтарио, Квебек, Манитоба и Британская Колумбия.

Губернатор Онтарио Дуг Форд подчеркнул, что это решение нанесет существенный удар по производителям из США.

4 марта президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом немедленно повысит пошлины для Канады, если она введет ответные меры.

В тот же день канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что США начали торговую войну против его страны. Он уточнил, что в рамках ответных мер Канада ввела тарифы в размере 25%. Они затронут американские товары общей стоимостью 155 млрд канадских долларов (около $107,4 млрд). Также премьер отметил, что Оттава подала иски об урегулировании споров во Всемирную торговую организацию (ВТО).

Ранее сообщалось, что США вводят пошлины на продукцию из Канады, Китая и Мексики.

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