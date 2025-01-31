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Трюдо предупредил о непростых временах в Канаде

Трюдо: канадцев ждут непростые времена в случае введения США пошлин
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Blair Gable/Reuters

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо сообщил, что ожидаемое введение со стороны США пошлин на товары из Канады может негативно сказаться на экономическом положении канадцев. Об этом сообщает Toronto Sun.

«Я не хочу приукрашивать. Канадцы могут столкнуться с непростыми временами в ближайшие дни и недели», — заявил глава канадского правительства.

Трюдо добавил, что по-прежнему готов принимать ответные меры. В случае, если пошлины будут введены против Канады, Оттава даст симметричный ответ.

21 января президент США Дональд Трамп заявил, что с 1 февраля текущего года его страна может ввести новые пошлины в 25% на товары из Мексики и Канады.

30 января министр иностранных дел Канады Мелани Жоли ответила на это, что Оттава примет ответные меры, если Вашингтон с 1 февраля 2025 года введет тарифы на канадские товары.

Также Жоли отметила, что Оттава и Вашингтон «могут остаться друзьями», однако не может быть речи о присоединении Канады к США.

Ранее стало известно, как в Канаде готовятся к пошлинам Трампа.

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