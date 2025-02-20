Названы шесть городов, где востребована семейная ипотека на вторичное жилье

Семейная ипотека на вторичное жилье, предложенная президентом России Владимиром Путиным, была бы актуальна в регионах, где новые квартиры почти не строятся. Это Анадырь, Благовещенск, Горно-Алтайск, Магас, Биробиджан и Мурманск, свидетельствуют результаты исследования аналитиков Level Group, имеющиеся в распоряжении «Газеты.Ru».

«В Анадыре не возводится новое жилье по данным на январь 2025 года, в Благовещенске Амурской области объемы равны 9 тыс. кв. м, в Горно-Алтайске республики Алтай и в Магасе республики Ингушетия — по 14 тыс. кв. м, в Биробиджане Еврейской автономной области — 16 тыс. кв. м, а в Мурманске одноименной области — 23 тыс. кв. м. Сейчас семейная ипотека распространяется только на первичное жилье, в том числе можно приобрести квартиру от застройщика в готовом доме по договору купли-продажи. Правда, в регионах, где новостроек мало, условия попроще — достаточно иметь двух детей до 18 лет, а не одного до 6 лет, как во всех остальных», — говорится в исследовании.

Аналитики отмечают, что сейчас в этом списке 35 регионов, также льготные условия доступны в населенных пунктах, где меньше 50 тыс. жителей. Но поскольку новостроек мало, то и возможностей воспользоваться программой с любым количеством детей немного. Авторы исследования полагают, что возможность покупать вторичное жилье по семейной ипотеке появится у тех же регионов, где сейчас действуют льготные условия.

Идея о семейной ипотеке на «вторичку» связана с тем, что жилье в России возводится неравномерно, и более 40% всех многоэтажек строится в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области и Краснодарском крае. Жителям этих регионов, по оценке специалистов Level Group, распространения семейной ипотеки на «вторичку» ждать не приходится.

Среди российских городов-миллионников меньше всего жилья строится в Омске — 580 тыс. кв. м, Челябинске — 742 тыс. кв. м, Волгограде — 822 тыс. кв. м и Нижнем Новгороде — 948 тыс. кв. м. Эти города, считают аналитики, имеют все шансы претендовать на запуск семейной ипотеки на вторичное жилье.

20 декабря 2024 года Путин предложил распространить программу «Семейная ипотека» на вторичный рынок жилья в населенных пунктах, где новое жилье практически не строится. Доклад о распространении семейной ипотеки на вторичное жилье президенту представят до 15 апреля 2025 года.

Ранее сообщалось, что новые квартиры рядом с ВДНХ подорожали вдвое за пять лет.