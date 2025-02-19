Новые квартиры рядом с ВДНХ подорожали вдвое за пять лет

Риелтор Сырцов: за пять лет новостройки рядом с ВДНХ подорожали в два раза

Средняя цена за квадратный метр квартир в новостройках рядом с ВДНХ составляет 467,5 тыс. рублей. За последние пять лет этот показатель вырос более чем в два раза — на 110%. Минимальная средняя цена за квадратный метр среди новостроек вблизи ВДНХ составляет 300,5 тыс. рублей, а максимальная — 643,4 тыс. рублей, сообщил «Газете.Ru» управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

По результатам 2024 года в новостройках рядом с ВДНХ было совершено 1490 покупок квартир по договорам долевого участия. За пять лет показатель покупательской активности вырос на 5,5%.

По данным «Метриум», в 3 км от ВДНХ девелоперы продают квартиры в девяти новостройках против шести комплексов пять лет назад (+50%). Новостройки в непосредственной близости от ВДНХ расположены в шести районах СВАО: Алексеевском, Бутырском, Марфино, Останкинском, Ростокино, Ярославском. Общий объем предложения в проектах в данной локации составляет 1946 лотов. За минувшие пять лет показатель практически не изменился. То есть в локации сохраняется дефицит предложения первичного жилья.

«Жилье у ВДНХ обладает серьезными преимуществами с точки зрения широких возможностей для культурного досуга. Вместе с тем это еще и одна из наиболее экологичных локаций в развитых районах мегаполиса. Недалеко от ВДНХ находится целый ряд обширных зеленых зон — Ботанический сад, парк «Останкино», «Лосиный остров», «Сокольники», парк «Яуза», «Ростокинский акведук», «Сад будущего». Следовательно, можно недалеко от дома проводить свободное время как на интересных выставках, так и среди природы», — заключил коммерческий директор ГК «Основа» Игорь Сибренков.

В 2025 году отмечается 90 лет с начала строительства ВДНХ.

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