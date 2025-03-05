В правительстве оценили решение банков снизить ставки по ипотеке

Банки начали снижать ставки по ипотечным программам, что является позитивным сигналом. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства, передает сайт Кремля.

«На рынке ипотечного кредитования в последние дни банки начали снижать ставки, где-то на 1-1,5% в зависимости от размера первоначального взноса. И это уже хороший, позитивный сигнал», — сказал вице-премьер.

Накануне Сбербанк уменьшил ставки по рыночной ипотеке на 1–1,5 процентного пункта. В пресс-службе отметили, что банк первым среди крупных кредитно-финансовых организаций решил снизить ставки из-за уменьшения стоимости облигаций федерального займа и общей стоимости фондирования на рынке по итогам начала 2025 года.

3 марта исследование ТСТН показало, что подавляющее число россиян готовы оформлять ипотеку при ставке 10%. При этом 16% респондентов отметили, что их устраивает ставка 17%.

Ранее специалисты оценили вероятность падения цен на жилье в России.