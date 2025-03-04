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Сбербанк уменьшил ставки по ипотеке

Сбербанк с 4 марта снизил ставки по рыночной ипотеке на 1–1,5%
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Максим Блинов/РИА Новости

Сбербанк в зависимости от первоначального взноса уменьшил ставки по рыночной ипотеке на 1–1,5 процентного пункта (п.п.), передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу учреждения.

«Так, при размере первоначального взноса выше 50% снижение составило 1,5 п.п. Таким образом, минимальная ставка на первичную недвижимость равна 28,2%, на вторичную — 27,6%», — рассказали в банке.

Там добавили, что, если первоначальный взнос составлял от 20 до 50%, показатели составят 28,7 и 28,1% соответственно. В пресс-службе отметили, что банк первым среди крупных кредитно-финансовых организаций решил снизить ставки из-за уменьшения стоимости облигаций федерального займа (долговых ценных бумаг, выпускаемых Минфином для привлечения инвестиций в госбюджет) и общей стоимости фондирования (привлеченных ресурсов, используемых банком для своей основной деятельности) на рынке по итогам начала 2025 года.

Накануне стало известно, что большинство россиян готовы брать ипотеку при ставке 10%. Это показало исследование ТСТН, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru». При этом 16% респондентов сообщили, что их устраивает ставка 17%.

Ранее в России заговорили об «ипотечной оттепели».

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