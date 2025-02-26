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Специалисты оценили вероятность падения цен на жилье в России

АКРА: существенного падения цен на жилье в России ждать не стоит
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Пелагия Тихонова/РИА Новости

Эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) заявили, что существенного падения цен на жилье в России на фоне отмены льготной ипотеки ждать не стоит. Об этом сообщает РИА Новости.

«Застройщики ... не склонны продавать объекты с ощутимым дисконтом, поскольку им удалось создать значительный буфер абсорбции рисков в условиях высокого спроса», — говорится в публикации.

Отмечается, что на себестоимость нового жилья также влияют удорожание строительных материалов и дефицит рабочей силы. В таких условиях девелоперы обычно выжидают и придерживают готовые объекты.

До этого управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов рассказал «Газете.Ru», что говорить о массовой угрозе банкротств российских застройщиков преждевременно.

Он уточнил, что займы для застройщиков стали гораздо дороже, но прежде ставки по ним опускались по мере того, как дольщики раскупали квартиры в строящемся доме и вносили средства на эскроу-счета.

Ранее сообщалось, что разница в цене между новыми квартирами бизнес-класса с отделкой и без выросла втрое.

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