Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Курс евро к рублю поднялся до максимума с 18 февраля

Курс евро на межбанковском рынке России поднялся выше 96 рублей
close
Shutterstock

Курс европейской валюты на торгах на межбанковском рынке поднялся до максимума с 18 февраля и преодолел отметку в 96 рублей, свидетельствуют данные площадки «Финам».

Максимально 5 марта котировки европейской валюты достигали отметки в 96,17 рубля. Затем евро к рублю снизился до 96 рублей. Прирост после коррекции к уровню закрытия предыдущей сессии составил 0,7%. Курс американской валюты на межбанковском рынке опустился на 0,09%, до 89,68 рубля.

Накануне маркетплейс «Выберу.ру» представил результаты опроса, согласно которым почти четверть — 23% — россиян планируют купить доллары, но ожидают еще большего снижения курса американской валюты.

Более трети респондентов захотели воспользоваться снижением курса доллара. Так, 5% уже попробовали приобрести американскую валюту, но были разочарованы разницей официального курса ЦБ и предлагаемого в обменниках.

В феврале кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин сообщил, что россияне, которые купили доллары, с января по 12 февраля 2025 года потеряли на этих вложениях около 9%, или 9 тысяч рублей с каждых 100 тысяч рублей.

Ранее был предсказан курс рубля к доллару на март.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами