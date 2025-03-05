Курс евро к рублю поднялся до максимума с 18 февраля

Курс европейской валюты на торгах на межбанковском рынке поднялся до максимума с 18 февраля и преодолел отметку в 96 рублей, свидетельствуют данные площадки «Финам».

Максимально 5 марта котировки европейской валюты достигали отметки в 96,17 рубля. Затем евро к рублю снизился до 96 рублей. Прирост после коррекции к уровню закрытия предыдущей сессии составил 0,7%. Курс американской валюты на межбанковском рынке опустился на 0,09%, до 89,68 рубля.

Накануне маркетплейс «Выберу.ру» представил результаты опроса, согласно которым почти четверть — 23% — россиян планируют купить доллары, но ожидают еще большего снижения курса американской валюты.

Более трети респондентов захотели воспользоваться снижением курса доллара. Так, 5% уже попробовали приобрести американскую валюту, но были разочарованы разницей официального курса ЦБ и предлагаемого в обменниках.

В феврале кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин сообщил, что россияне, которые купили доллары, с января по 12 февраля 2025 года потеряли на этих вложениях около 9%, или 9 тысяч рублей с каждых 100 тысяч рублей.

Ранее был предсказан курс рубля к доллару на март.