Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Предсказан курс рубля к доллару в марте

Экономист Григорьев допустил доллар по 80 рублей в марте
close
LariBat/Shutterstock/FOTODOM

Курс рубля к доллару в настоящее время зависит прежде всего от геополитической ситуации и в значительной степени от слухов и ожиданий, заявил «Ленте.ру» кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев.

Он отметил, что разговоры об ослаблении санкций повышают оптимизм инвесторов. В условиях предполагаемого смягчения рестрикций российская экономика окажется в более устойчивом положении и, соответственно, рубль будет более крепким.

Как пояснил экономист, в результате смягчения санкционных ограничений облегчится доступ валюты в страну. Если же увеличивается ее предложение, то спрос начнет снижаться, а курсовое соотношение выравниваться.

Эксперт полагает, что в марте национальная российская валюта будет укрепляться и дальше, возможно, до 80-83 рублей за доллар, «может быть, даже больше».

Ранее был спрогнозирован курс доллара на следующую неделю.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами