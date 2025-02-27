Предсказан курс рубля к доллару в марте

Курс рубля к доллару в настоящее время зависит прежде всего от геополитической ситуации и в значительной степени от слухов и ожиданий, заявил «Ленте.ру» кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев.

Он отметил, что разговоры об ослаблении санкций повышают оптимизм инвесторов. В условиях предполагаемого смягчения рестрикций российская экономика окажется в более устойчивом положении и, соответственно, рубль будет более крепким.

Как пояснил экономист, в результате смягчения санкционных ограничений облегчится доступ валюты в страну. Если же увеличивается ее предложение, то спрос начнет снижаться, а курсовое соотношение выравниваться.

Эксперт полагает, что в марте национальная российская валюта будет укрепляться и дальше, возможно, до 80-83 рублей за доллар, «может быть, даже больше».

Ранее был спрогнозирован курс доллара на следующую неделю.