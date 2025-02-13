Экономист оценил риски вложения в доллары

Россияне, которые купили доллары, с января по 12 февраля 2025 года потеряли на этих вложениях около 9%, или 9 тыс. рублей с каждых 100 тыс. рублей. Такие расчеты для «Газеты.Ru» сделал кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Однозначно риск вложения средств в иностранную валюту, а тем более в доллары, крайне велик. Это обусловлено высокой волатильностью курсов валют, а также токсичностью доллара как валюты. Расчеты показывают, что за период с середины января по сегодня порядка 7% вложенных средств были потеряны напрямую. Соответственно, потери равны 7 тыс. рублей с каждых вложенных в январе 100 тыс. рублей. В свою очередь, если бы люди разместили эти средства на накопительном счете, то за месяц смогли бы заработать еще около 2 тыс. рублей (это косвенные потери). Соответственно, совокупные потери за месяц составляют порядка 9%», — оценил Балынин.

Он не рекомендовал в настоящее время вкладываться в иностранные валюты, тем более, в токсичные. Экономист посоветовал хранить деньги в той валюте, в которой выплачивается зарплата, то есть рублях. Балынин подчеркнул, что сейчас крайне выгодные ставки по вкладам, которые вдвое превышают инфляцию.

По мнению Балынина, дедолларизация национальных экономик уже идет активным ходом: все больше количество стран понимают важность сокращения доли операций в американской валюте. По мнению Балынина, данный процесс продолжится.

12 февраля доллар подешевел до 93,5 рубля.

Ранее россиянам назвали «дно» доллара в 2025 году.