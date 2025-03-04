Почти четверть россиян хотят купить доллары, когда они еще подешевеют

Почти четверть — 23% — россиян планируют купить доллары, но ожидают еще большего снижения курса американской валюты. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного маркетплейсом «Выберу.ру», поступившие в редакцию «Газеты.Ru».

Более трети респондентов захотели воспользоваться снижением курса доллара. Так, 5% уже попробовали приобрести американскую валюту, но были разочарованы разницей официального курса ЦБ и предлагаемого в обменниках. Например, в конце февраля официальный курс ЦБ составлял 87,6 рубля, однако самый низкий курс продажи в банках был 91 рубль.

8% опрошенных респондентов заявили, что будут в любом случае менять доллары, однако на текущий момент не имеют достаточной суммы на руках. Также у 5% участников опроса были альтернативные планы — они решили наоборот продать имеющиеся в распоряжении доллары. Оставшиеся 59% респондентов не планируют никаких операций с валютой в ближайшее время.

Что касается сумм обмена, большинство опрошенных собираются покупать от $500 до $1 тыс. — так ответили 41% респондентов. При этом 29% думают приобрести от $300 до $500, а еще 26% — от $100 до $300. Оставшиеся 4% готовы купить более $1 тыс.

На вопрос об источниках средств 30% опрошенных, планирующих обмен, отметили, что уже располагают нужной суммой, и для покупки валюты будут использовать свободные деньги. Еще 30% собираются снять деньги со вклада, а 40% — занять деньги у друзей или родственников.

«Результаты опроса показывают, что значительная часть россиян рассматривает покупку валюты как инвестиционное или защитное решение, однако многие проявляют осторожность, ожидая дальнейшего снижения курса доллара. Это типичное поведение для розничных инвесторов, которые стремятся «поймать дно», но рискуют упустить выгодные уровни из-за волатильности рынка. Как мы видим, на прошлой неделе курс доллара уже вырос на два рубля, динамика может измениться в любой момент», — отметила директор департамента коммуникационной политики финансового маркетплейса «Выберу.ру» Анна Романенко.

За февраль доллар подешевел примерно на 10 рублей. 3 марта курс американской валюты превышал 88 рублей.

В опросе приняли участие 3 тыс. россиян.

Ранее был спрогнозирован курс доллара на эту неделю.