Названа отрасль занятости в России с нехваткой кадров

Отсутствие кадров стало главной проблемой отрасти строительства в России по итогам 2024 года, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на заявление замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Сергея Музыченко.

По его словам, на сегодняшний день проблема сохраняется — сектору не хватает квалифицированных работников.

Как напомнил Музыченко, с 2024 года Минстрой владеет правом разрабатывать типовые образовательные программы для подготовки квалифицированных кадров. Он пообещал наладить работу по этому направлению к весне. Замминистра навал подготовку кадров — ключевой задачей ведомства.

Во второй половине декабря гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева заявила, что в России не хватает около 1,5 млн рабочих, а к 2030 году дефицит кадров может вырасти до 2 млн человек.

Она рассказала, что уровень безработицы к данному моменту при этом находится на историческом минимуме — в ноябре этот показатель составил 2,3%.

Ранее экономист объяснил, почему в регионах России упал спрос на новых работников.