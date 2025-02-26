Банк России отметил улучшение ситуации с дефицитом кадров в стране

Напряженность на рынке труда в России перестала нарастать. Об этом говорится в документе Центробанка РФ, пишет ТАСС.

«Дефицит кадров остается основным фактором, ограничивающим расширение предложения. Однако напряженность на рынке труда перестала нарастать», — отметили в ЦБ РФ.

В Банке России заявили о сокращении доли предприятий, испытывающих дефицит кадров. В ЦБ рассказали, что количество вакансий уменьшается, при этом число резюме растет. В связи с этим компании планируют более умеренно повышать зарплаты в 2025 году и сокращать планы по найму новых сотрудников.

До этого основатель портала по поиску работы SuperJob Алексей Захаров озвучил главную причину дефицита кадров в стране. По мнению эксперта, во многом это связано с демографической ямой — каждый год на рынок труда выходит на 100 тысяч молодых людей меньше, чем годом ранее. Наибольший спрос наблюдается в строительной и медицинских сферах. Также высокой остается потребность в курьерах, водителях, продавцах.

Среди других причин кадрового голода в России Захаров назвал пандемию коронавируса и проведение специальной военной операции (СВО) на Украине.

Ранее в Минтруде РФ оценили рост реальных зарплат в стране.