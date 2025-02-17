Стало известно, когда разрешится дефицит кадров в России

Superjob: дефицит кадров в России начнет разрешаться не раньше конца 2020-х

Дефицит кадров в России начнет разрешаться не раньше конца 2020-х годов, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на прогноз руководителя исследовательского центра SuperJob Натальи Головановой.

Проблема нехватки рабочих рук в стране пойдет на спад, когда на рынок труда выйдет новое поколение, считает эксперт. В настоящее время, по словам Головановой, из-за демографического спада девяностых сокращается любимое работодателями поколение от 30 до 40 лет. Сотрудники все чаще уходят в сферу самозанятости, а наем мигрантов обходится дороже из-за ужесточения законодательства.

Чтобы справиться с кадровым голодом, сообщила эксперт, предприниматели отказываются от ограничений для соискателей по полу и возрасту.

В первой половине февраля в hh.ru сообщили, что IT-специалисты, курьеры, брокеры и агенты по недвижимости — самые высокооплачиваемые профессии на рынке труда в России. К началу февраля 2025 года средняя предлагаемая россиянам зарплата составила 73,4 тыс. рублей (+21% за год), сообщили в сервисе.

Ранее была названа отрасль занятости в России с нехваткой кадров.