МВФ улучшил прогноз по росту ВВП России до 1,4% в 2025 году

Международный валютный фонд (МВФ) улучшил свой прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2025 году до 1,4%. Об этом говорится в январском обновлении к докладу фонда о перспективах развития мировой экономики, который был представлен в октябре прошлого года.

МВФ повысил свой прогноз роста российской экономики на 0,1 процентного пункта. Специалисты фонда не уточнили, почему изменили оценку.

В декабре президент России Владимир Путин заявил, что в 2024 году экономика страны вырастет примерно на 4%. Согласно официальному прогнозу Минэкономразвития РФ, ожидаемые темпы роста составят 3,9%, в то время как Банк России предсказывает рост ВВП в пределах 3,5-4%.

В прошлом месяце министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что уровень расходов на национальную оборону страны достиг показателя в 6,3% ВВП, что эквивалентно 32,5% федерального бюджета.

Ранее в Кремле заявили о гигантском рывке экономики РФ с начала века.