В ноябре 2024 года рост валового внутреннего продукта (ВВП) России увеличился до 3,6% в годовом исчислении, по сравнению с 3,2% в октябре. По итогам января — ноября темпы роста составили 4%. Об этом говорится в обзоре министерства экономического развития «О текущей ситуации в российской экономике».

Согласно данным Минэкономразвития, в ноябре 2024 года рост ВВП достиг 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, после 3,2% в предыдущем месяце. В целом, за 11 месяцев текущего года рост составил 4% в годовом выражении. Также в обзоре отмечено, что в месячном исчислении ВВП в ноябре продемонстрировал нулевую динамику с учетом сезонных и календарных факторов.

Президент России Владимир Путин в декабре заявил, что в 2024 году экономика страны вырастет примерно на 4%. Согласно официальному прогнозу Минэкономразвития, ожидаемые темпы роста составят 3,9%, в то время как Банк России предсказывает рост ВВП в пределах 3,5-4%.

До этого министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что уровень расходов на национальную оборону страны достиг показателя в 6,3% ВВП, что эквивалентно 32,5% федерального бюджета.

Ранее НАТО начало давить на страны, не дотягивающие по тратам на военную оборону.