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Starbucks зарегистрировал товарный знак в России

SHOT: Starbucks может вернуться в Россию уже в ближайшее время
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Starbucks

Американская сеть кофеен Starbucks зарегистрировала товарный знак в России, пишет Telegram-канал »SHOT Проверка» со ссылкой на источники.

Как пишет канал, компания может открыть свои кофейни в России уже в ближайшее время.

Уточняется, что заявка на регистрацию бренда находится на рассмотрении в Роспатенте с мая 2024 года. В 2022 году американская компания объявила об уходе из России. Бизнес фирмы приобрел Тимур Юнусов (рэпер Тимати) и ресторатор Антон Пинский. Они переименовали Starbucks в Stars Coffee.

19 февраля Telegram-канал Mash со ссылкой на неназванные источники написал, что сеть американских кофеен Starbucks задумалась о возвращении на российский рынок и возобновлении работы. По словам собеседника канала, сеть направила запросы о возможности покупки торговых точек за $270 млн.

Как написал накануне портал «Новости Mail», 93% опрошенных россиян уверены, что в течение одного-трех лет зарубежные бренды снова появятся в России.
50% из них предполагают, что возможно возвращение лишь некоторых брендов, а 43% считают, что вернется большинство. Только 3% опрошенных считают, что иностранные бренды не вернутся. Столько же не смогли дать точный ответ.

Ранее Starbucks решил отказаться от платы за популярную добавку.

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